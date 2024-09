Scuola in Campania 9 edifici su 10 privi del collaudo statico e di quello di agibilità Dossier di Legambiente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Insolo uno su dieci dispone del certificato didi, nettamente migliore la situazione per la prevenzione incendi con seisu dieci che ne sono in possesso. Da evidenziare come a fronte di 470posti in zona sismica 1 o 2, solo 71 (il 15,%) risultino progettati o adeguati alla normativa tecnica di costruzione antisismica. Sul fronte manutenzione straordinaria gliin cui si è intervenuti negli ultimi 5 anni sono il 69,3%, tuttavia non si è riusciti a soddisfare tutte le necessità visto che ben il 71% necessitano ancora di interventi urgenti. Inoltre solo nel 33% deglisono stati effettuate indagini diagnostiche sui solai. La sicurezza non abita ancora nelle scuole campane. I dati sulla sicurezza degliscolastici ci restituiscono una situazione a livello regionale poco rassicurante.