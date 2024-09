Roberta Villa | Covid non è sparito in Italia causa quasi 100 morti alla settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Ilnon è: instando100”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia invita a non sottovalutare la diffusione delle ultime varianti del virus SARS-CoV-2. “È un argomento di cui non si sente più parlare – annota l’esperta – perché si è verificata una sorta di rimozione collettiva, ma ilnon è svanito nel nulla. Sta continuando a circolare, anche in misura significativa: instandocento decessi. Questo dato non deve farci dimenticare che, soprattutto per le categorie a rischio, ossia gli anziani e i pazienti fragili, la vaccinazione anti-è altrettanto importante di quella contro l’influenza. Anzi, lo è ancor di più.