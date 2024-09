Ranma ½ alla scoperta di un' opera indimenticabile presto su Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024)½ sta per arrivare suma è un remake dell'anime ispirato all'omonimo manga di Rumiko Takahashi: se siete confusi, vi spieghiamo tutto noi! Yappappà, yappappà, enchanté! Un tormentone, la sigla di½, che ci ha accompagnato per buona parte dei primi anni 90, quando il fenomeno manga cominciava a esplodere veramente nel nostro paese. Molti, tuttavia, conoscevano già Rumiko Takahashi, la "regina dei manga", poiché suoi erano anche Maison Ikkoku e Urusei Yatsura, meglio noti dalle nostre parti come Cara dolce Kyoko e Lamù, rispettivamente. Le opere della Takahashi l'avevano consacrata come un'autrice audace e frizzante, dallo smagliante intuito per l'umorismo e la commedia, ma se nei suoi manga precedenti - anche adattati per lo schermo televisivo, naturalmente - spiccava soprattutto il