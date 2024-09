Pier Silvio Berlusconi entra in politica? Ecco quello che sappiamo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia e rilanciata da molti organi d’informazione. L’amministratore delegato di Mediaset,sarebbe pronto a “scendere in campo” come il padree a guidare una nuova Forza Italia. Trasformando il partito in un movimento meno conservatore, aperto ai diritti della comunità LGBTQIA+ e liberale. Destinato, con ogni probabilità, a far cadere il governo Meloni. La data da tenere a mente sarà quella del prossimo referendum sull’autonomia differenziata, fissato ad aprile 2025. Una possibile sconfitta del centrodestra, infatti, darebbe il via a una reazione a catena non arginabile. Sono mesi ormai che si parla dell’eventualità di un ritorno inin grande stile dei. Anche se da più parti sono arrivate smentite al riguardo.