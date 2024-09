Oroscopo di ottobre 2024 | previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) Care lettrici e cari lettori di VelvetMAG, torniamo col nostro appuntamento mensile dell’. Scopriamo cosa prevedono le stelle per il mese di. ** porta con sé energie intense e trasformative, con influenze astrali che impatteranno profondamente ognizodiacale. Questo mese sarà segnato dalla *Luna Nuova in Bilancia, che stimolerà riflessioni sulla giustizia e l’equilibrio, mentre l’ingresso di Marte in Scorpione* a metà mese promette dinamismo e sfide. Vediamo, nel dettaglio, cosa riservano le stelle per ognimensile. Crediti: Pixabay – velvetmagdel mese Arietesi presenta per l’Ariete come un mese di riflessioni profonde, specialmente nel settore delle *relazioni*. La presenza di Venere nel vostro settimo campo porta alla ribalta i temi della coppia e dell’amore, spingendovi a fare chiarezza sui vostri desideri.