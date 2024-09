Neonati sepolti si indaga sul passato di Chiara Petrolini | Stuprata da un amico durante una festa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024)e l’ombra dello stupro, la 22enne accusata di aver sepolto i suoi figlinel giardino del suo appartamento a Traversetolo, sarebbe stata vittima di uno stupro. Lo rivela La Repubblica, secondo cui gli investigatori lo avrebbero scoperto incrociando le testimonianze degli amici mentre tentavano di ricostruire ildella giovane. La 22enne non avrebbe raccontato nulla ai suoi genitori né avrebbe denunciato la violenza, così come confermato anche dal suo ex fidanzato Samuele.sarebbe statadue anni, pochi mesi prima di rimanere incinta del primo bambino. La violenza sessuale sarebbe avvenutaunacon alcuni amici, tra i quali c’era per l’appunto anche il suo stupratore.