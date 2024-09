Musica in lutto il famoso cantante è morto a 88 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

in, ila 88nel mondo dello spettacolo: èall'età di 88uno dei cantautori americani più influenti del suo tempo con brani come «Me and Bobby McGee». A dare la notizia della scomparsa la sua famiglia. L'artista, che vanta anche una carriera d'attore, si è spento serenamente nella sua casa a Maui, Hawaii. in, ila 88Kris Kristofferson, brillante interprete dellacountry. L'artista aveva 88e da oltre diecisoffriva di problemi legati alla perdita di memoria.