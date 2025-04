Oasport.it - NASCAR, Larson unico padrone a Bristol

Leggi su Oasport.it

Kyledomina e vince senza rivali la corsa primaverile didellaCup Series 2025. Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet festeggia per la seconda volta in stagione, la trentunesima in carriera dopo aver completato 411 giri al comando dei 500 previsti.La prima Stage è stata segnata dall’assenza di neutralizzazioni. Le squadre non hanno preso rischi inutili vista l’estrema incertezza in merito alla durata delle gomme, una variabile che ha segnato l’intera tappa primaverile didel 2025.Alex Bowman #48 ha ceduto il testimone a Kyle#5, assolutodella scena nella giornata di ieri nell’appuntamento riservato allaXfinity Series sempre con una Chevrolet Camaro schierata da Hendrick Motorsports.Senza caution il dominio del 32enne nativo di Elk Grove è continuato anche dopo la conclusione della Stage 2.