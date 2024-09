L’Oktoberfest arriva al The Wow Side di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 30 settembre 2024) Da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre 2024, il centro commerciale The Wowsi trasformerà in un villaggio bavarese per celebrare! Un intero weekend dedicato alle birre artigianali, buon cibo e al divertimento per tutta la famiglia.In alto i boccali, quindi. Come da tradizione a dominare la scena i migliori birrifici artigianali che presenteranno un’ampia gamma di birre tipiche: dalla classica bionda alle IPA e rosse e non potrà mancare cibo tradizionale per accompagnare i brindisi.Una vera e propria festa animata da spettacoli e musica live per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Infatti il divertimento non lascerà esclusi, grazie a una speciale area kids con animatori professionisti e attività come il truccabimbi.