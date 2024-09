LIVE – Luna Rossa-Ineos Britannia lunedì 30 settembre | Regate 5 e 6 Louis Vuitton Cup 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024)ripartono dal 2-2. Le finali diCup, torneo di selezione della sfidante di New Zealand in America’s Cup, entrano nel vivo. Alle 14:10 e alle 15:15 di oggi,30, sono in programma le5 e 6. Non è stata una giornata facile quella di domenica per gli italiani, costretti a perdere a tavolino gara-3 dopo un guasto alla randa, ma Spithill e compagni sono riusciti comunque a riportare il punteggio in parità grazie ad un’ottima prova nel quarto match race. “È stata una gara fantastica, una vera e propria lotta e noi adoriamo questo tipo di regata, è stato molto divertente. È semplicemente fantastico per il team essere sotto questo tipo di pressione e questo tipo di stress, perché devi essere in grado di superarlo come squadra.