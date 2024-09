Le giovani arancionere sugli scudi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non solo prima squadra e Serie A: il settorele arancionero targato CBF Balducci Paoloni è ai vertici del volley marchigiano da alcuni anni e viene da una stagione piena di soddisfazioni. L’Under 18 si è laureata campione regionale e provinciale e ha preso parte alle Finali Nazionali per lo scudetto, l’Under 16 è campione provinciale e vice campione regionale. Non solo, l’Under 14 grazie al progetto Volley School e alla collaborazione con Volley Macerata e Paoloni Appignano ha conquistato il titolo provinciale e l’argento alle Finali regionali. La nuova stagione riparte con l’obiettivo di continuare a crescere per le formazioni Under 12, 13, 14, 16 e 18 del settorele, guidato dal direttore tecnico Nicola Bacaloni.