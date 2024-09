Keanu Reeves pubblica il suo primo romanzo fantasy in Italia uscirà l’anno prossimo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 30 settembre 2024) Conosciuto dai più per il ruolo di Neo nella tetralogia di Matrix,non si accontenta della sua carriera di attore eil suofanatsy, The Book of Elsewhere (Il libro di altrove), che è già presente nelle librerie americane da questa estate, mentre insi dovrà aspettare il 2025 per poterci mettere mano.non è rimasto solo nel corso della sua nuova avventura, come apprendiamo dal video di annuncio e del sito ufficiale del libro, in quanto ha chiesto l’aiuto dello scrittore inglese China Miévelle, autore di Perdido Street Station e La città e la città.