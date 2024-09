Inflazione a settembre l’indice dei prezzi in calo -02%

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel mese di2024nazionale deial consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,7% su base annua, dal +1,1% del mese precedente. Lo stima in via preliminare l’Istat. La decelerazione del tasso d’si deve principalmente aidei Beni energetici, sia regolamentati (da +14,3% a +10,0%) sia non regolamentati (da -8,6% a -11,0%) e, in misura minore, al rallentamento deidei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,5% a +4,0%) e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,9% a +2,5%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dall’accelerazione deidei Beni alimentari non lavorati (da -0,5% a +0,3%) e lavorati (da +1,5% a +1,8%).