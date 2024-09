Il Castellani è un tabù per l' ex Monza | due ko e zero gol

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono passati quasi poco più di due anni dalla prima panchina di Palladino in Serie A. Una giornata da sogno, coincisa con la prima vittoria di sempre nella massima serie, per giunta ai danni della Juventus. Un successo poi seguito da altri due su Spezia e Sampdoria. Ad interrompere la striscia fortunata, poi, è stata la trasferta aldi Empoli, lo stadio dove Palladino è atteso domenica, per il primo derby toscano da allenatore della Fiorentina. Un confronto che, alla vigilia, vede proprio gli azzurri davanti in classifica, con nove punti rispetto ai sei ottenuti dai viola. Palladino, dunque, è chiamato a trovare continuità dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, ma anche a sfatare un piccolorelativo proprio al, dal quale è sempre uscito sconfitto.