Ieri in Campania Football Edition | Napoli capolista Juve Stabia vola Avellino torna al successo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe principali notizie calcistiche indi, domenica 29 settembre 2024. L’ritrova la vittoria e Patierno. L’attaccante,to dopo diverse settimane, realizza una doppietta che regala i tre punti al tecnico Raffaele Biancolino. Quest’ultimo in odore di conferma per la panchina. In settimana è attesa la conferenza stampa da parte della società guidata dalla famiglia D’Agostino. I lupi stendono il Foggia di Eziolino Capuano per 2-1. Finalmente, l’strappa i tre punti. (LEGGI QUI) Il Benevento è atteso stasera dalla sfida casalinga contro lantus Next Gen, squadra che é reduce dall’1-1 contro il Picerno e da tre risultati utili di fila.