Grande Fratello le anticipazioni della quinta puntata | in arrivo una sorpresa per Shaila Gatta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Questa sera in primissima serata su Canale 5 andrà in onda ladi. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, non mancherà sicuramente di intrattenere il pubblico affezionato. Ma cosa accadrà questa sera? Sicuramente non mancheranno le sorprese:infatti potrà incontrare la mamma Luisa che in queste settimane ha preso le sue difese in seguito ad alcune dichiarazioni dell’ex fidanzatofiglia. (QUI per leggere l’articolo). La signora Luisa racconterà la vicenda alla figlia che in questo momento è rinchiusa in Casa? E come reagirà la diretta interessata? Poi, ancora.