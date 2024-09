Gran Sasso | la Funivia chiude temporaneamente per lavori di manutenzione ordinaria

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'Aquila - A partire da questa mattina, ladelha sospeso il servizio al pubblico perdiprogrammati. Questo impianto, che permette di raggiungere Campo Imperatore a un’altitudine di 2.130 metri partendo da Fonte Cerreto, situata a 1.115 metri, rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. La comunicazione è stata diffusa dal Centro turisticoattraverso i propri canali ufficiali. La riapertura è prevista a ridosso dell’imminente stagione invernale, ma la data esatta sarà comunicata successivamente. È importante notare che, al termine dei, l’impianto riprenderà il servizio solo in deroga, in attesa della necessaria sostituzione delle funi portanti. Tutte le operazioni devono conformarsi alle disposizioni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa).