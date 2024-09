Frecciarosa 2024 | riparte il treno della prevenzione oncologica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024)IL“A BORDO” CONSULENZE MEDICHE GRATUITE E INFORMAZIONE SUL CANCRO L’iniziativa è promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS (con il patrocinio del MinisteroSalute). Sono previste attività per tutto il mese di ottobre e viene distribuito il nuovo “VademecumSalute”. Ogni anno in Italia oltre 395mila casi di tumore (più di 55mila quelli al seno)- laviaggia in, la campagna promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS giunta alla quattordicesima edizione. Il progetto gode del patrocinio del MinisteroSalute, con la partecipazione dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Enti-Istituzioni, tra cui Farmindustria, e il patrocinio delle maggiori Società Scientifiche Italiane.