Enrico Mentana e il post rimosso su Liliana Segre | Vergognati Instagram

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024)contro, con la piattaforma colpevole di averundel direttore del Tg La7 su. «», ha scritto il giornalista, «Guarda cosa mi hai. Unin difesa della senatrice a vita, sopravvissuta a Auschwitz e vilipesa ai nostri giorni dai pasdaran pro Hamas. Il sonno della ragione genera algoritmi». Il social ha infatti proibito adi pubblicare il suo, probabilmente riferito al corteo pro Gaza di Milano il 28 settembre, in cui era apparso un cartello contro la senatrice a vita, in cuilo ammonisce di aver violato le «nostre linee guida della community in materia di persone e organizzazioni pericolose».