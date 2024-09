Dikembe Mutombo morto per un tumore al cervello | il basket è in lutto l’ex Atlanta Hawks aveva 58 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Muore all’età di 58cestista della Repubblica Democratica del Congo con un glorioso passato in Nba. Da tempo combatteva contro unal. Hall of Famer della lega americana,– tra le altre – è stato uno dei giocatori più iconici degli’90, nonché tra i migliori difensori di sempre:vinse 4 volte il riconoscimento personale nel corso della sua carriera (oltre ad essere inserito per 6 stagioni nel miglior quintetto difensivo della stagione regolare). Dedito alla pallacanestro e alla società: nel 1997fondato laFoundation per migliorare le condizioni di vita della Repubblica Democratica del Congo. Ospedali, posti letto e nuove scuole per i più piccoli aperti grazie al suo contributo.