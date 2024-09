Cina | mostra mira a stimolare scambi nell’industria audiovisiva

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pechino, 30 set – (Xinhua) – Oggi e’ stata inaugurata unaonline con oltre 320 opere audiovisive di alta qualita’ provenienti dacontinentale, Taiwan, Hong Kong e Macao. L’evento, accessibile all’indirizzo http://yunzhanlan2024.e.cn.vc/, durera’ fino alla fine di ottobre e vedra’ la partecipazione di 95 enti e privati, secondo gli organizzatori. Lasi tiene ogni anno dal 2021 e l’edizione di quest’anno include per la prima volta video brevi e microdrammi. Le produzioni inoffrono uno sguardo sulla cultura tradizionale, sui progressi economici e tecnologici, sulle bellezze naturali e sulla vita sociale di varie regioni della. L’evento e’ frutto della collaborazione tra la Chinese Association for Radio, Film and TV Exchanges e associazioni di settore di Taiwan. (Xin) Agenzia Xinhua