Centrosinistra Schlein | Stop polemiche avversario è Meloni

(Di lunedì 30 settembre 2024) La segretaria del Pd, Elly, prova a mettersi alle spalle le fratture nel cosiddetto campo largo – in particolare tra il Movimento 5 Stelle e Italia Viva – venute alla luce in occasione della nomina del Consiglio di amministrazione della Rai, e predica ancora l’unità delle opposizioni contro il governo di centrodestra. “Non ho perso e non perderò un minuto incon le altre forze alternative alla destra, perché il nostroè Giorgiaa cui dobbiamo costruire una alternativa. E io su questo sono fiduciosa, perché se la prendiamo dal lato delle cose che vogliamo fare insieme, sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono”, ha detto la leader dem a Milano durante la presentazione del suo libro ‘L’imprevista’, scritto con Susanna Turco.