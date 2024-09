Catania aggredisce il figlio dell’ex compagna con un ferro da stiro arrestato 52enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) La Polizia di Stato diha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di, nei confronti di un catanese di 52 anni, in relazione ai reati di maltrattamenti, minacce, stalking ed estorsione nei confronti della ex moglie, della figlia,e del. Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine concernenti le ripetute azioni di maltrattamento, consistenti in aggressioni verbali e fisiche, percosse, ingiurie e minacce di morte, che l’uomo ha posto in essere nei confronti della ex moglie e per le quali gli era stato applicato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di