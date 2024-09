Bayer Leverkusen-Milan | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. I rossoneri fanno visita ai Campioni di Germania in carica cercando di conquistare i primi punti nella massima competizione continentale dopo la sconfitta all’esordio.si giocherà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21 presso la BayArena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi hanno stravinto nella gara d’esordio di questa nuova Champions League battendo per 4-0 il Feyennord. Dopo aver dominato la Bundesliga nella scorsa stagione, le Aspirine stanno cercando di ripetersi, ma attualmente sono costretti a rincorrere ilMonaco contro il quale hanno pareggiato per 1-1 nell’ultima uscita e che ora dista tre punti. Solo una sconfitta fin quì all’attivo per la squadra di Xavi Alonso, contro il Lipsia tra le mura amiche.