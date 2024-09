Battuta d’arresto ma la classifica non cambia E se fosse un campanello d’allarme?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) di Michele Bufalino PISA Unatemporanea o un grosso? E’ la grande domanda che esce dalla peggior partita della stagione per i nerazzurri. Esce sconfitto dal difficile campo di Castellamare di Stabia il Pisa di Inzaghi, sotto i colpi di una più concreta Juve Stabia. Lo Sporting Club non è mai stato veramente in partita, ad eccezione di una ventina di minuti della ripresa, non riuscendo a prendere le misure a un’avversaria che, tra le mura amiche, ha dominato per larghi tratti del match. Occasione persa per andare a +6 in, ma comunque i nerazzurri restano con tre lunghezze di vantaggio sullo Spezia. La prima rete somiglia a tutte quelle subite fino a questo momento in campionato. Maistro viene atterrato dopo un fallo evitabilissimo commesso da Touré al limite dell’area.