Assist della presidente della Bce Lagarde ad Unicredit | Auspicabili le fusioni bancarie transfrontaliere

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il suo orientamento nella partita- Commerzbank, la banca centrale europea lo aveva già lasciato intendere nei giorni scorsi. Oggi però è la stessaChristinead appoggiare l’ipotesi di una fusione. “Lesono“, ha affermato oggi un audizione al parlamento europeo. “Non faccio osservazioni suspecifiche”, ha poi sottolineato, come da prassi, ma chi ha orecchie per intendere, intenda. Si tratta di operazioni, ha anche spiegato, “che non sono prive di rischi” ma “spetta a chi le fa decidere se sono convenienti”. L’idea, ha spiegato comunque laBce è che lepossano “rendere le banche europee più competitive rispetto a quelle americane o cinesi”.