Arrestati diversi ultras di Inter e Milan l’accusa | Infiltrazioni criminali nelle curve

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) Maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dio, contro le tifoseriedi. Sono decine le misure cautelari e i decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere con l'aggravante mafiosa, estorsione, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, accesso abusivo a sistemi informatici, lesioni, percosse, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Tra i presunti traffici nel mondo delle, su cui la Procura dio stava indagando da tempo c'è anche la gestione degli affari dell'indotto dello stadio di San Siro, dai parcheggi alla vendita di gadget e panini, fino a quello dei biglietti per le partite.