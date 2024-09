Anziano aggredito in San Vigilio la ricostruzione | i calci la grande paura e la fuga

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bergamo. Doveva essere un pomeriggio come tanti, da trascorrere con la moglie e gli amici al belvedere di San, luogo d’incontro settimanale: stare insieme, parlare, guardare il panorama che nei giorni più limpidi mostra anche la skyline di Milano. Invece per un 75enne di Bergamo, residente in Borgo Palazzo, l’appuntamento della domenica (29 settembre) è stato un dramma sfiorato. Due adolescenti lo hanno. Lo hanno accusato di avere chiamato i carabinieri, immotivatamente. Lo hanno malmenato, insultato. Solo l’intervento delle altre persone della sua compagnia e di altre che si trovavano in zona ha impedito che la situazione peggiorasse o degenerasse. L’ha infatti installato un pacemaker che regola la sua cardiopatia: ha perso i sensi, respirato affannosamente. Fortunatamente, però, non è andato in arresto cardiaco.