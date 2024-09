Anticipazioni La Promessa 1 ottobre | Feliciano evita che Salvador uccida Jeronimo Jana riceve un regalo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani intorno alle 19:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel preserale su Rete 4. Dopo l'episodio trasmesso oggi, Laandrà in onda su Rete 4 alle 19:40. Ecco un'anteprima delledella puntata: Maria ignora che il ladro del furto dell'orologio è stato scoperto. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. A partire dal primole storie diExpósito e degli altri personaggi della serie si trasferiscono definitivamente su Rete 4, alle 19:40, prendendo il posto delle repliche di Terra Amara. Le puntate saranno sempre disponibili in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La: Abel o Manuel? Il mistero dietro il