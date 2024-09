Alluvione Montecatini Val Cecina | trovato il corpo della nonna dispersa si cerca quello del nipotino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il triste ritrovamento è stato fatto oggi pomeriggio. E’ ilcoldi appena 5 mesi,che è statodai vigili del fuoco. Era a circa 6 chilometri da dove il torrente Sterza è esondato aVal di, piccolo centroprovincia di Pisa. Lunedì scorso un’onda aveva investito in pieno la donna e il piccolino, trascinandoli via. Secondo i soccorritori, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si trattiturista tedesca e il ritrovamento delsarebbe perfettamente compatibile con la dinamicacorrentepiena che ha allagato 22 ettari di campagna tra i comuni diVal die Monteverdi Marittimo. L'articoloValil, sidelproviene da Dayitalianews.