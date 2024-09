Allarme lingua blu colpito un allevamento di ovini in Val di Vara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Varese Ligure (La Spezia), 30 settembre 2024 – I primi casi risalgono alla fine di agosto, con focolai che avevanodue allevamenti situati nell’entroterra di Genova e di Savona. Ora la blue tongue, conosciuta anche come malattia dellablu o febbre catarrale ovina, patologia di origine virale che colpisce be caprini ma non costituisce un pericolo per l’uomo, arriva nello Spezzino. Un focolaio è infatti scoppiato in unportando alla morte di oltre una decina di, tra esemplari adulti e agnelli di pochi mesi. Una sciagura, per l’azienda varesina, che in pochissime settimana ha visto il gregge decimato per colpa del virus, che si trasmette da un animale ad un altro attraverso la puntura degli insetti vettori, in particolare un moscerino.