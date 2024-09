Alessandro Michele ha indossato lo stesso cappellino per settimane e adesso potete farlo anche voi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo mesi di attesa,è tornato. Ieri pomeriggio, il designer romano ha presentato la sua prima collezione per Valentino (a dire la verità, la prima collezione in assoluto era stata presentata pochi mesi fa) confermando l'entusiasmo che ha accompagnato i giorni precedenti alla sfilata.è tornato e con lui quello stile super accessoriato, che nel look del designer si traduceva in qualche centinaio di bracciali (erano meno, stiamo scherzando) e unda 50€. Se lo slogan Techno Is My Boyfriend non vi dice niente, probabilmente non avete mai visto uno dei baseball cap di IDEA, la casa editrice londinese fondata da David Owen e Angela Hill diventata famosa per la sua predilezione per i libri d'arte e di fotografia vintage e rari. Valentino Pavillon des Folies- Runway - Paris Fashion Week Spring -Summer 2025 Jacopo M.