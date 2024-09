Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024)DEL 29 SETTEMBREORE 19.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAGROSSI DISAGI IN QUESTE ORE PER CHI STA RIENTRANDO NELLA CAPITALE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA A1NAPOLI CODE A TRATTI TRA ANAGNI E VALMONTONE; TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE DIRAMAZIONI DELLA A1: SULLA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, MENTRE SULLA NORD CI SONO FILE TRA SETTEBAGNI E LO STESSO RACCORDO; SULLA A24TERAMO CODE A TRATTI TRA VICOVARO MANDELA E TIVOLI; SULLA CASSIA VEIENTANA SI STA IN CODA TRA FORMELLO E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA. PER CHI È IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAFIUMICINO E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA E PRENESTINA.