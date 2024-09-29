Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 19:30 (Di domenica 29 settembre 2024) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2024 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI IN QUESTE ORE PER CHI STA RIENTRANDO NELLA CAPITALE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI TRA ANAGNI E VALMONTONE; TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE DIRAMAZIONI DELLA A1: SULLA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, MENTRE SULLA NORD CI SONO FILE TRA SETTEBAGNI E LO STESSO RACCORDO; SULLA A24 Roma TERAMO CODE A TRATTI TRA VICOVARO MANDELA E TIVOLI; SULLA CASSIA VEIENTANA SI STA IN CODA TRA FORMELLO E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA. PER CHI È IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA E PRENESTINA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 19:00 - SULLA NOMENTANA SI È DA POCO VERIFICATO UN INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E TIVOLI, SEMPRE VERSO ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 18:30 - IN DIREZIONE DI ROMA ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E LO STESSO RACCORDO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, FILE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 17:30 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. IN INTERNA, INVECE, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA. romadailynews
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