Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 18:30 (Di domenica 29 settembre 2024) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2024 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E APPIA. IN DIREZIONE DI Roma ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E LO STESSO RACCORDO. RALLENTAMENTI SULLA A24 Roma TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E TIVOLI, SEMPRE VERSO Roma. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, FILE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 17:30 - CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 16:30 - ANDIAMO ORA SULLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. 20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA PARLIAMO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN INCIDENTE AVVENUTO ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 15:30 - E PASSIAMO ALLO SPORT ALLO STADIO OLIMPICO È INIZIATO DA POCHI MINUTI IL MATCH ROMA-VENEZIA, VALIDO PER LA 6^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A. IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO SONO ATTIVE LE CONSUETE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON DIVIETI DI SOSTA E TEMPORANEE LIMITAZIONI AL ... romadailynews
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