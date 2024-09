Torino-Lazio 2-3 colpo esterno dei biancocelesti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) Lasupera per 3-2 ilallo stadio Olimpico del capoluogo piemontese nella gara valida per la sesta giornata di serie A. Rete di Guendouzi all’8, e raddoppio deicon Dia al 60?. Ilreagisce e al 67? accorcia le distanze con Adams. Al 90? lacala il tris con Noslin, appena entrato, ma il Toro con una semirovesciata di Coco al 92? tiene accese le ultime speranze. Inutili però gli assalti finali per i granata che perdono la prima partita di campionato e il primo posto in classifica restando a 11 punti scavalcati dalla Juventus. Latorna al successo dopo il ko contro la Fiorentina portandosi a 10 punti.