Tocca a Matias Soulè dal 1? senza l’amico Dybala | Juric cerca segnali contro il Venezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Zero gol, zero assist, un sorriso da ritrovare al più presto.non è ancora riuscito ad incidere con la Roma, dopo essere stato protagonista del mercato del club giallorosso che per lui ha versato nelle casse della Juventus 25,6 milioni di euro più 4 di bonus. Oggi alle 15:00il, sarà titolare, come accaduto a Cagliari lo scorso agosto, quando Paulo sembrava essere destinato ad accettare la ricchissima offerta saudita.è rimasto a Roma e l’utilizzo diè cambiato. Le prove di convivenza non hanno dato risultatil’Empoli e a Torinola Juventus è stato l’ex Frosinone a spuntarla dal 1?. Da quel momento però sia De Rossi a Genova, siaUdinese e Athletic lo hanno lasciato in panchina. Dopo un buon precampionato, ci si aspettava di più.