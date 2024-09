Sono ancora arrabbiato Senza altre sciocchezze ce la giochiamo con tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) La rabbia per quello che è accaduto a Solbiate Arno non se n’èandata, ma il calendario impone ad Andrea Dossena di guardare avanti, alla Virtus Entella. "È stata una brutta sconfitta a causa delle ingenuità commesse, ma il ragionamento da fare è più complesso – spiega –. In precedenza il Milan Futuro aveva giocato un gran calcio con. Giovedì scorso la Spal ha fatto una gran bella partita, anzi meritavamo di vincere più a Solbiate Arno che col Carpi. Le ingenuità commesse peròstate colossali". Sta pensando a un cambio di modulo o come si risolvono problemi di questo tipo? "Non ha senso cambiare modulo dopo aver disputato una grande partita, perdendo a causa di due leggerezze sugli sviluppi di rimesse laterali. Piuttosto, servono più grinta, cattiveria, determinazione e furbizia.