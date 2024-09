Roma-Venezia Juric polemico | Perché niente cambi all’intervallo? Non ho risposte Mi sembra offensivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “Visto che idi giocatori e di modulo hanno determinato la svolta della partita, volevo chiederle:non ha fattoa inizio ripresa dopo un primo tempo così brutto?”. Una domanda di un giornalista in conferenza stampa dopo, finita 2-1 in rimonta per i giallorossi dopo un bruttissimo primo tempo, non viene particolarmente gradita del tecnico dei capitolini Ivan, che non le manda a dire: “Non so che risponderti. Non ho una risposta, mi”.: “? Non ho. Mi” SportFace.