Provo dolore e vergogna chiedo perdono | le parole si Steinmeier davanti a Mattarella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Oggi sono quia voi come Presidente Federale tedesco esolo. Mi inchino dinnanzi ai morti. A nome del mio Paese oggi Vi". A dirlo √® stato il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter, parlando a Marzabotto in occasione della commemorazione dell'80esimo anniversario dell'eccidio di Monte Sole, insieme al Presidente della Repubblica, Sergio. "Le vittime e voi, i discendenti e i familiari, avete diritto alla memoria. Nelle vostre famiglie -ha detto ancora il Capo dello Stato tedesco- continuano a vivere il ricordo, il, l'orrore. Tutta questa zona intorno a Monte Sole √® segnata ancora oggi da profonde e visibili cicatrici. E io so che il√® ancora pi√Ļ grande perch√© la maggior parte dei crimini √® rimasta impunita. Questa √® la seconda colpa di cui noi tedeschi ci siamo macchiati.