Provincia il giallo dentro le urne Nei numeri il centrodestra è in fuga ma trema per le possibili defezioni

(Di domenica 29 settembre 2024) Sfida all’ultimo voto. In una chiamata alleche non appassiona granchè gli elettori perchè in cabina da stamani ci andranno sindaci e consiglieri comunali per scegliere i candidati al nuovo parlamentino di Palazzo dei Grandi. Elezioni di secondo livello, si chiamano tecnicamente, ma dietro i tecnicismo e lo scarso appeal sui cittadini, in gioco ci sono questioni politiche non certo di secondo piano. Anzitutto neldove il vento delle fibrillazioni agita le vele della navigazione verso la conferma dei sette seggi e l’asset di maggioranza nel governo dell’ente al fianco del presidente Alessandro Polcri.