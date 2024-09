Pagelle prova in linea uomini Élite Mondiali 2024 | Pogacar è un alieno in bici per le strade di Zurigo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “L’onnipotenza logora chi non ce l’ha”, disse Federico Buffa in telecronaca commentando il game winner di LeBron James in Cavs-Magic nel lontano 2009. Così potremmo descrivere l’ennesima, memorabile, giornata di Tadej. In questoche lo aveva visto trionfare già alleBianche, alla Liegi-Bastogne-Liegi, alla Vuelta Catalunya, al Giro d’Italia, al Tour de France e al GP di Montreal, senza considerare le varie tappe, il campionissimo di Komenda ha deciso che era arrivato il momento anche di conquistare il suo primo titolo Mondiale. Lo fa a modo suo, con un’azione personale nata addirittura quando mancavano 100 chilometri alla conclusione della gara. E lo fa in assoluta tranquillità, con soltanto qualche minuto di sofferenza tra i 20 e i 15 km all’arrivo, quando gli inseguitori sembravano potersi avvicinare.