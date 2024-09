Oroscopo Paolo Fox settimana 30 settembre - 6 ottobre 2024 e classifica stelle

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 29 settembre 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 30al 6? A movimentare queste giornate autunnali sarà una particolare congiunzione astrale. Parliamo di Sole, Luna e Mercurio in Bilancia. Ledaranno il massimo supporto al segno dell'Acquario, i Gemelli avranno tanto amore e il Sagittario tornerà a stare molto meglio. L'ansia potrebbe travolgere la Bilancia, mentre l'Ariete potrebbe ritrovarsi a battagliare con faccende personali o lavorative. Approfondiamo passo passo le previsioni astrologiche diFox della prossimafino a domenica 6, osservando anche la fortuna espressa da 3 a 5leFox fino al 6: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: avrai una particolare. Nulla ti andrà a genio. Fox invita a fare attenzione a certi rapporti.