Mondiali ciclismo Mathieu van der Poel | Pensavo che l’attacco di Pogacar fosse una stupidaggine e invece…

(Di domenica 29 settembre 2024)van dernon è riuscito a confermare la maglia iridata a Zurigo. Il campione olandese non ha potuto niente contro Tadej, partito da lontanissimo per andare a vincere un Mondiale che verrà ricordato a lungo, ma conferma almeno un posto sul podio, riuscendo a confermare un posto sul podio con il terzo posto odierno. Il ventinovenne della Alpecin-Deceuninck vince quantomeno la volatina dei battuti, venendo anticipato per l’argento anche da Ben O’Connor, che ha avuto tanto coraggio negli ultimi chilometri. Riesce però a mettere la museruola a Toms Skuijns, Remco Evenee Marc Hirschi per mettersi in tasca un terzo posto che fa comunque morale.