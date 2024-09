Louis Vuitton Cup 2024 | Luna Rossa fa 2-2 con Britannia dopo la squalifica al terzo match di finali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 29 settembre 2024) Barcellona, 29 settembrelaavuta prima dell’inizio della terza regata didi oggi, allaCup, per un danno alla randa della barca (che ha dato il punto ache era sul 2-1 in tabellone),si è presa una grande rivincita. Tante le difficoltà incontrate nella quarta regata successiva con Ineos, sempre dietro e pericolosa, ma gli Azzurri hanno dato il massimo in mare e hanno navigato in modo preciso e competente fino al traguardo della vittoria. Al termine delallora, i ragazzi di Max Sirena hanno conquistato il punto del pareggio. I due Team, che si contendono il prestigioso Trofeo, sono ora sul 2-2 e l’equipaggio tricolore punta al sorpasso nella giornata di domani, nella regata di recupero della regata del 28 settembre non disputata.