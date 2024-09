Libano Paese nel caos dopo la morte di Nasrallah Migliaia in fuga

Leggi tutta la notizia su 361magazine

ladi, "oltre 200mila sfollati interni, 50mila fuggiti in Siria"ladel leader di Hezbollah, Hassan, ilè nel: la popolazione è in. Secondo quanto riferisce l'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati Filippo Grandi, sono "ben oltre 200mila gli sfollati all'interno del" a causa della guerra scatenata da Israele e "50mila" i cittadini fuggiti in Siria.gli attacchi a Beirut, come spiega all'AdnKronos Sabine Abiaad, coordinatrice regionale delle campagne di ActionAid, "nelle ultime 24 ore, abbiamo visto il periodo più difficile e terrificante da quando è iniziata questa escalation di attacchi. Il bombardamento continuo di Israele è durato tutta la notte, lasciando i nostri figli, le famiglie e i nostri cari in uno stato di stress estremo e panico.