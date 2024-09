Le Iene Fedez contro Tony Effe | parla Taylor Mega Le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 29 settembre 2024) LeIn queste ultime settimane la scena rap italiana è stata monopolizzata dalla scazzottata verbale tra. I due se le sono date di santa ragione a suon di insulti violenti, accuse e rime sessiste, dando spazio a un gossip incessante, e tirando in ballo, nel loro dissing, ex compagne, ex mogli, e persino i figli di. La miccia che ha fatto scoppiare la bomba è stato un presunto tradimento reciproco:avrebbe avuto una storia con Chiara Ferragni eavrebbe tradito sua moglie con l’ex fidanzata storica di