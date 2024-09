La lunga storia degli argentini Da Raul Quiroga al grande Velasco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Laa Modena è unae costellata di successi, con qualche carneade (qualcuno ricorda Alejandro Diz, libero della Daytona 1998-99, poi trasferitosi in Italia e mai più rivisto ad alto livello?) ma soprattutto con tantissimi campioni. I più celebrati, nel ruolo di opposto, o comunque schiacciatori di potenza e grandi trascinatori. Come non partire da, classe 1962 alla Panini dal 1984 al 1986 e poi di nuovo nella stagione 1987/88, bomber di razza e trascinatore, capace assieme a Bertoli e Cantagalli di risollevarsi dalla sconfitta di Reggio Emilia nel 1985 e dare il via all’epopea di un altro argentino, Julio, col quale sono arrivati due scudetti, una Coppa Cev, una Coppa delle Coppe, tre Coppa Italia, tutti trofei con indelebili la sua firma e i suoi punti a tabellino.