La fragilità della nostra esistenza e il dono della vita

(Di domenica 29 settembre 2024) “La tragedia del crollo di una palazzina a Saviano, in provincia di Napoli, ha scosso le coscienze di molti. Due giovani vite spezzate, di quattro e sei anni, insieme alla mamma e alla nonna. Si è salvato solo il papà, sebbene in gravi condizioni, e il fratello maggiore. Una famiglia distrutta, cancellata in un attimo a causa di una fuga di gas, ha lasciato in molti di noi un vuoto che nessuna parola potrà mai colmare. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. In un momento così devastante, una riflessione mi è stata condivisa: “Meglio tutti morti o tutti vivi!” – una frase che, nella sua brutalità, esprime il dolore profondo di una perdita innaturale che non si può accettare. Di fronte a queste tragedie, mi trovo a riflettere sullae sulla morte, su ciò che ci viene concesso e su ciò che ci viene tolto.