Il principe Harry incontra la regina Matilde del Belgio a New York

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilhato ladeldomenica 22 settembre per una cena di alto profilo a New. Il duca di Sussex – che da poco ha compiuto 40 anni – è stato immortalato durante un caloroso scambio di battute con ladel. L’incontro tra i due volti delle monarchie europee è avvenuto durante un evento organizzato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), incentrato sul tema “Violenza contro i bambini e il suo impatto sulla salute mentale”. Come riportato dai media, ilè apparso elegante nel suo abito da sera, mentre laha colpito i presenti con un abito rosso e tacchi coordinati. I due non erano gli unici ospiti noti presenti. Tra gli altri c’erano anche l’attore britannico Will Poulter e l’attore e regista americano Forest Whitaker.