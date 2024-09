I rinnovati Blacks cercano il riscatto | Dopo tre anni serviva cambiare il gruppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) "Visto come eravamo posizionati lo scorso anno nei ranking, in estate ho evitato di guardarli". Scherza, ma non troppo, il direttore sportivo dei, Andrea Baccarini, pensando alla nuova stagione dei faentini, reduci da una annata sotto le attese nonostante i pronostici li vedessero come una delle più forti di tutta la serie B Nazionale. Ora i Raggisolaris sono partiti con un nuovo progetto basato sui giovani che ha già conquistato i tifosi. "Abbiamo iniziato un nuovo corso ed era necessarioiltre stagioni molto positive. Siamo andati in semifinale e in finale e anche nella scorsa annata, pur con avendo avuto tanti problemi, siamo stati l’unica squadra nei playoff ad aver messo in difficoltà la Libertas Livorno poi salita in A2. Dovevamo anche riportare entusiasmo e da quello che si è visto nella preseason, siamo sulla buona strada".